Der BND-Mitarbeiter und Leiter des nachrichtendienstlichen Lage- und Auswertungszentrums der EU übergibt seinen Posten an den Portugiesen José Casimiro Morgado.

Mit Gerhard Conrad geht einer der bekanntesten deutschen Geheimdienstler in den Ruhestand. Wie der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigt wurde, wird der knapp 65 Jahre alte Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) an diesem Samstag seinen Posten als Chef des nachrichtendienstlichen Lage- und Auswertungszentrums der EU (Intcen) abgeben. In dieser Position führte er in den vergangenen dreieinhalb Jahren ein rund 80-köpfiges Team, das unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...