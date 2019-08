"Die Welt" zu Wäldern:

"Das große Sterben des deutschen Waldes begann im Jahr 2018. Seitdem gingen hierzulande rund 110.000 Hektar Wald verloren. Die Ursachen waren Hitze, Trockenheit, Starkwinde, Brände und Schädlinge wie der Borkenkäfer. In diesem Jahr wird sich die zerstörte Waldfläche, so sagen es die Experten vom Bund der Deutschen Forstleute voraus, auf insgesamt 250.000 Hektar vergrößern. Es herrscht Alarmstimmung, und der Deutsche Forstwirtschaftsrat fordert vom Bund schnelle Finanzhilfen in Milliardenhöhe. Wenn über Geld gesprochen wird, das zum Wohle des Waldes ausgegeben werden soll, dann möge man nicht vergessen, zugleich auch Mittel für eine zielgenauere Waldforschung bereitzustellen. Eine Mahnung kann das "Waldsterben" in den 80er-Jahren sein. Damals hatte man offenbar nicht im Detail verstanden, was in den Wäldern passierte. Aus heutiger Sicht halten es manche Experten für plausibel, dass schon da der Klimawandel eine wichtige Rolle spielte."/zz/DP/nas

