"Münchner Merkur" zu Migration/Bertelsmann-Studie:

"Zwischen all den Rosarotsehern und den Schwarzmalern in der Politik haben sich die Bundesbürger einen erstaunlich pragmatischen Blick auf das Migrationsgeschehen bewahrt: Eine Mehrheit erkennt laut einer neuen Bertelsmann-Studie Chancen für Wirtschaft und gegen Überalterung - und sieht zugleich Integrationsprobleme und Belastungen des Sozialstaats. Zwischen den spitzen Wir-bekommen-Menschen-geschenkt-Freudenschreien der Grünen und dem AfD-Geraune von der großen "Umvolkung" ist viel Platz für Vernunft und Augenmaß. Die Mitte gibt es also noch. Doch nach Merkels Willkommenskultur und dem ihr folgenden Schock des Kontrollverlusts gelingt es den alten Volksparteien CDU und SPD vor allem im Osten nicht mehr, diese Mitte politisch auf sich zu vereinen."/zz/DP/nas

AXC0007 2019-08-30/05:35