"Stuttgarter Zeitung" zu Bertelsmann-Migrationsstudie:

"Die Erfahrungen der vergangenen Jahre ändern nichts an dem Befund, dass Deutschland auf Zuzug angewiesen ist. Wie in jedem anderen Einwanderungsland spricht allerdings auch bei uns vieles dafür, strikt darauf zu achten, wer sich rasch integrieren könnte, wer dem Land sogar nützt. Das Asylrecht bleibt davon unberührt. Nützlich ist Einwanderung nur dann, wenn sie nicht zerstört, was häufig erst dazu animiert: Liberalität, Wohlstand und ein funktionierender Sozialstaat."/zz/DP/nas

