"Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Altmaier/Mittelstand:

"Peter Altmaier hat in der ersten Halbzeit der Legislaturperiode sein Versprechen, seinem Vorbild Ludwig Erhard alle Ehre zu machen, nicht halten können. In der zweiten Halbzeit hat er die Chance, mit geschickter Arbeit und schlauem Taktieren das Bild zu korrigieren. Das schuldet er den Unternehmern, die nicht in Quartalen denken und einiges für ihre Mitarbeiter und ihre Region tun. Seine Mittelstandsstrategie ist ein erster Schritt. Aber Papier ist geduldig, wenn man nichts daraus macht."/zz/DP/nas

