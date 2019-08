Der neue SWR-Intendant Kai Gniffke will dem Streamingdienst Netflix Konkurrenz machen, kann sich aber testweise auch eine Zusammenarbeit vorstellen. "Wir haben ja mit "Babylon Berlin" schon mal Neuland betreten zusammen mit Sky. Das hat auch ganz gut funktioniert", sagte Gniffke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich tue mich mit der Kooperation mit Netflix noch etwas schwer, denn im Moment sind wir nun mal Wettbewerber in einem wichtigen Markt - was uns vielleicht aber nicht hindern sollte, mal einen Versuchsballon zu starten."

Der bisherige Chefredakteur von ARD-aktuell in Hamburg tritt zum 1. September die Nachfolge des SWR-Intendanten Peter Boudgoust in Stuttgart an. Im Bereich Nachrichtenjournalismus sei Netflix bisher nicht aktiv. Aber ob das so bleibe, sei unklar, erklärte Gniffke. "Ich sehe, dass Netflix gerade mit einem großen Lasso durchs Land zieht und auch bei der ARD versucht, Leute einzufangen."/bl/DP/stk

