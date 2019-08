In den vergangenen Jahren kamen bei vielen Minenaktien der Double Whammy: Ausufernde Kosten, oftmals zu teure Zukäufe, und dann hingen die Preise für Gold und Silber jahrelang in einem Abwärtstrend fest und nagten am Umsatz. Hinzu kamen stetig abnehmende Erzgehalte. Inzwischen wurde aber die Effizienz erhöht, und nun endlich drehen auch die Edelmetallpreise.Weitsichtige FusionZu den größten Goldförderunternehmen gehört die kanadische Barrick Gold Corp. Der Konzern verfügt über Goldminen unter anderem in den USA, Australien, Kanada, Argentinien, Chile und Papua-Neuguinea. Neben Gold und Kupfer werden auch Öl und Gas gefördert. Zu Beginn des Jahres schloss sich der Konzern mit dem Wettbewerber Randgold Resources zusammen. Durch diesen Zusammenschluss hat Barrick seine Aktivitäten in Afrika wesentlich erweitert, was angesichts der dortigen Goldlagerstätten von hoher Bedeutung für das notwendige Auffüllen der eigenen Reserven ist. Während Barrick zuvor aus einer Tonne gefördertem Gestein rund 1,7 Gramm Gold extrahierte, waren es bei Randgold bis zu 4 Gramm. Anlässlich der Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 ging CEO Mark Bristow davon aus, dass die Jahresproduktion am oberen Ende der bisherigen Schätzung von 5,1 bis 5,6 Millionen Unzen liegen werde. Die Förderkosten hingehen sollen am unteren Ende der Prognose von 870 bis 920 Dollar liegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...