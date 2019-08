SPD-Politiker Bovenschulte hält die Idee seiner Parteikollegen für gerechtfertigt. Eine Vermögenssteuer trage dazu bei, die Gesellschaft zu stabilisieren.

Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hält die Forderung nach der Wiedereinführung einer Vermögensteuer für gerechtfertigt. "Es ist sinnvoll, dass diejenigen, die richtig starke Schultern haben, mit einem maßvollen Steuersatz von einem Prozent einen Beitrag leisten, damit die Gesellschaft zusammenhält", sagte Bovenschulte der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. In den vergangenen Jahrzehnten habe die Vermögensungleichheit in Deutschland stark zugenommen. ...

