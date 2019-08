Und die Börsen feiern. Gestern war innerhalb einer Stunde alles vergessen, was mit Italien, Brexit oder Zöllen zu tun hat. 90 % aller Qualitätsaktien legten sowohl in New York als auch in Frankfurt und anderen Europa-Börsen zu. Plötzlicher Kllimawandel? Nicht zu unrecht, denn wer Angst hat, kann nicht denken. Wird die Angst genommen, ergibt das eine Art Befreiungsschlag. In dieser simplen Erkenntnis steckt die September-Tendenz.



