Die Laurentian Bank of Canada (ISIN: CA51925D1069, TSE: LB) zahlt eine Quartalsdividende von 0,66 CAD je Aktie, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. November 2019 (Record day: 1. Oktober 2019). Damit schüttet das Institut auf das Jahr hochgerechnet 2,64 CAD an die Anteilsinhaber aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Aktienkurs von 44,13 CAD (Stand: 29. ...

