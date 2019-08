Die US-Bank JPMorgan hat Takeaway.com von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 91 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel begründete das neue Votum für die Aktie des Essenslieferanten mit der im Vergleich starken Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. Favorit ist für ihn Delivery Hero, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 17:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 00:15 / BST

ISIN NL0012015705

AXC0051 2019-08-30/07:48