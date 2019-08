Die Aktie von Thomas Cook (WKN: A0MR3W) hatte es in den vergangenen Jahren gewiss nicht leicht. Notierte das Papier im Jahr 2007 beispielsweise noch auf einem Kursniveau von 4,91 Euro, so finden wir die Aktie aktuell lediglich noch bei 0,065 Euro (28.08.2019) wieder. Ein Einbruch von fast 99 %, bei dem auch die marginalen und inzwischen eingestampften Dividenden der vergangenen Jahre keinen gewaltigen Unterschied mehr machen. Viele Investoren dürften sich inzwischen jedoch frage, was diese Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...