Das Sicherheits- und Komfortniveau der Autos ist im Laufe des letzten Jahrzehnts dramatisch gestiegen. Inzwischen sind auch Fahrzeuge der unteren Preisklasse mit Fahrassistenzsystemen ausgestattet, die unter bestimmten Umständen nicht nur in Gas und Bremse, sondern auch in die Lenkung eingreifen. Zu voll autonomen Fahrzeugen ist es nicht mehr weit. Auch wenn noch nicht völlig klar ist, wann und wie autonome Automobile auf unsere Straßen kommen, entwickelt sich die entsprechende Technologie doch rasch weiter. Sämtliche etablierten Fahrzeughersteller investieren stark in Machine Learning (ML) und andere Bereiche des KI-Sektors (künstliche Intelligenz). Inzwischen tummeln sich viele neue Akteure auf diesem Gebiet - angelockt von dieser Technologie, die von allen Beteiligten einmütig als richtungsweisender Wachstumssektor eingeschätzt wird.

Das Herzstück der Innovation

Komplexe elektronische Systeme bilden das Herzstück der Innovation auf dem Automobilsektor. Während traditionelle Automobilhersteller über enorme Erfahrung im Biegen von Blech und der Entwicklung von Verbrennungsmotoren verfügen, sind sie bei den Dutzenden elektronischer Steuergeräte (Electronic Control Units, ECUs) sowie der dazugehörigen Software, mit denen die Fahrzeuge nicht nur sicher - sowohl im Sinne von Zuverlässigkeit (Safety) als auch Vertrauenswürdigkeit (Security) -, sondern auch energieeffizient, komfortabel und allgemein intelligent werden, auf Automotive-OEMs und deren Tier-1-Zulieferer angewiesen. Für den Automobilsektor konzipierte, applikationsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) und Systems-on-Chip (SoCs) aus der Entwicklung und Produktion von Unternehmen wie Infineon, Renesas, NXP oder Bosch erlangen eine immer entscheidendere Bedeutung für den langfristigen kommerziellen Erfolg der Automobilhersteller.

Tesla, eines der innovativsten Unternehmen der Welt, machte kürzlich in der Halbleiterindustrie Schlagzeilen. Obwohl es über keinerlei Erfahrung in der Hardwareentwicklung verfügt, beschloss das Unternehmen einen eigenen, hochgradig spezialisierten Chip zu entwickeln (Bild 1). Der im April 2019 vorgestellte FSD-Chip (Full Self-Driving) von Tesla beherbergt nicht nur zwei selbst entwickelte NNAs (Neural Network Accelerators), sondern darüber hinaus auch Intellectual Property (IP) von Drittunternehmen, etwa eine GPU (Graphics Processing Unit) und ein Arm-basierendes CPU-Subsystem. Nach Angaben von Tesla ist der FSD-Computer, der bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...