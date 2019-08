Anleihengläubiger von Argentinien erleben gerade wohl ein Déjà-vu. werden. Denn das südamerikanische Land steuert erneut auf eine Staatspleite zu. Erst vor drei Jahren hatte Argentinien unter seinem konservativen Präsidenten Mauricio Macri die letzten Folgen der Staatspleite von 2001 bereinigen können. Doch diese Erfolge zählen aktuell nichts mehr.Nachdem der amtierende Präsident bei Vorwahlen eine herbe Niederlage erlitten hatte, grassiert an den Märkten wieder die Furcht, dass Argentinien erneut in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Passend dazu wertete die Landeswährung Peso massiv ab, was einen entsprechenden Schuldendienst noch weiter erschwert.

