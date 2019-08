Zürich - Die Anlagerendite des «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» steigt auf 7.06% (berechnet über zwölf Monate). Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt per 30. Juni 2019 CHF 112.20 pro Anteil (gegenüber CHF 109.80 per 30.6.2018). Die Eigenkapitalrendite (ROE) beziffert sich auf 6.03% (3.64% per 30.6.2018). Das Total der Erträge beläuft sich im vergangenen Halbjahr auf CHF 10'359'359.-...

