Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100) - das TecDAX- bzw. SDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) steigert Profitabilität stark und den Umsatz um fast 10%.

In Zahlen ausgedrückt: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres erreichte man ein enormes EBT-Wachstum von 19 Prozent auf 24,5 Millionen Euro (Q3-YTD-17/18: 20,5 Millionen Euro) und eine damit verbundenen EBT-Marge von 22 Prozent zum Umsatz (Q3-YTD-17/18: 20 %). Man ist auf dem richtigebn Weg. Auch der Umsatz entwickelt sich positiv: Bei einem Umsatz von 110,6 Millionen Euro (Q3-YTD-17/18: 102,8 Millionen Euro) sieht man eine Steigerung um rund 8 Prozent. Erinnert sei an das ausgesprochene mittelfristige Ziel der ISRA von "200+", d.h. man strebt 200 Mikllionen Euro Jahresumsatz an und das bei offensichtlich steigender Profitabilität.

Die Bilanz zeigt gesunde Relationen und reflektiert den starken Auftragsbestand von 93 Millionen Euro brutto, trotz mehr Umsatz steigen die Forderungen nur unmerklich, spricht für ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...