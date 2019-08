Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am 9. September findet die feierliche Neueröffnung eines der modernsten Cyber Defense Center in Neustadt an der Weinstraße statt. Gäste aus Politik, Verbänden, Wirtschaft und Presse dürfen sich auf ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Live-Simulationen freuen. Den Startschuss zum Regelbetrieb des 8com Cyber Defense Centers wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer geben.



In den letzten Wochen wurde bekannt, dass sich Cyberkriminelle im Juli in die Systeme von zwölf Krankenhäusern und Altenheimen im Saarland und in Rheinland-Pfalz gehackt und dort die für den Betrieb notwendigen Daten verschlüsselt haben. Der Versuch, Lösegeld zu erpressen, schlug in diesem Fall fehl, allerdings waren Notaufnahmen über Tage geschlossen, Operationen mussten verschoben oder verlegt werden und wichtige Behandlungsdaten standen nicht zur Verfügung. Auch aufgrund dieses aktuellen Falles schlägt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Alarm. Zehn Prozent der deutschen Krankenhäuser zählt das Bundesamt zur kritischen Infrastruktur, deren Ausfall die öffentliche Sicherheit gefährden würde. "Für Hacker sind Krankenhäuser leichte Opfer. Zwar sind diese im Bereich IT-Security oftmals gut ausgestattet, der Bereich Cyber Security wird aber fatalerweise gerne vernachlässigt", sagt Götz Schartner, Geschäftsführer der 8com GmbH & Co. KG sowie Gründer des Cyber Defense Center.



Auch für solche Fälle hat Schartner das Cyber Defense Center in Neustadt an der Weinstraße ins Leben gerufen, das nun feierlich neueröffnet wird. Für den Sicherheitsexperten ist völlig klar, dass viele Unternehmen durch Cyberangriffe unter einem enormen Druck stehen, aber weder in puncto Fachwissen noch personell gerüstet sind, um selbst eine eigene Infrastruktur zur Verteidigung der Systeme aufzubauen. "In unserem Cyber Defense Center schützen wir Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Behörden in über 40 Ländern im Bereich Cyber Security. Dabei erfassen und analysieren wir innerhalb von 24 Stunden durchschnittlich knapp zwei Milliarden Security Events, die IT- und OT-Systemen von Kunden betreffen. Wir identifizieren und behandeln 5.000 Sicherheitslücken in den Systemen unserer Kunden und bearbeiten ein bis zwei schwere Sicherheitsvorfälle von angegriffenen Neukunden pro Tag. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Cyber Security", erklärt Schartner die Arbeit des neuen Cyber Defense Center.



Die offizielle Neueröffnung findet am 09. September 2019 ab 14:00 Uhr mit einem umfangreichen Rahmenprogramm mit zahlreichen Gästen aus Politik, Verbänden und Wirtschaft in Neustadt an der Weinstraße statt. Unter anderem werden Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen, über die Cybersicherheit in deutschen Stadtwerken und Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmidt, Leiter des CSE Instituts für Anlagensicherheit, über die Notwendigkeit und Bedeutung von Cybersicherheitsstrategien sprechen. Interessierte Journalisten können sich per E-Mail an teilnahme@8com.de oder gaertner@quadriga-communication.de für die Veranstaltung akkreditieren.



