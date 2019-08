EUR/USD bleibt in der Nähe der 1,1040 unter Druck - Deutsche Einzelhandelsumsätze fallen im Juli um 2,2 % - Eurozonen CPI kommt als nächstes - Der Abwärtsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt intakt und so fiel der EUR/USD zur 1,1040. EUR/USD Fokus auf Eurozonen Daten Das Paar verzeichnet zum Ende der Woche den fünften Tag in Folge einen ...

