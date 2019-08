Letztes Jahr gab es keinen Mangel an Marihuana-Meilensteinen. Wir haben gesehen, wie Kanada das erste Industrieland der Welt wurde, das Freizeitmarihuana legalisierte, die U.S. Food and Drug Administration (FDA) das allererste aus Cannabis gewonnene Medikament genehmigte und die Unterstützung für die Legalisierung in der US-Bevölkerung sich auf ein "All-time-High" entwickelte (entschuldige das Wortspiel). Alle Augen sind auf Derivate gerichtet Allerdings kommt Cannabis immer wieder in die Schlagzeilen. ...

