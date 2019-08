München, Deutschland (ots) - Mit TELE 5 gruselt es sich am besten! Knapp eine Woche vor dem bundeweiten Kinostart des rekordverdächtigen Clown-Monsterhits "ES Kapitel 2 " am 05. September präsentiert TELE 5 die besten Stephen King-Verfilmungen. Dem Genre verpflichtet zeigt der Sender vom 31. August bis 05. September 15 schön-schauerliche Grusel-Highlights vom unangefochtenen König des Horrors darunter "Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere 1 + 2", "Stephen Kings KatzenAuge" oder "Stephen Kings Dolans Cadillac".



Um "ES Kapitel 2" durchzustehen, hat sich der Sender wie beim ersten Teil wieder mit Warner Bros. zusammengetan, die die besten Stephen King-Filme auf TELE 5 präsentieren.



Hier das komplette Line Up der "Stephen King of Horror"-Reihe auf

TELE 5:

Samstag; 31. August:

22.25 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere

00.30 Uhr: Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere 2

Sonntag, 01. September:

20:15 Uhr: Creepshow

22:00 Uhr: Stephen Kings Stark

00:30 Uhr: Stephen Kings Thinner

Montag, 02. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings KatzenAuge

22:00 Uhr: Stephen Kings Cujo

23:55 Uhr: Stephen Kings Rhea M. - Es begann ohne Warnung

Dienstag, 03. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Der Feuerteufel

22:30 Uhr: Stephen Kings Big Driver

Mittwoch, 04. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Das geheime Fenster

22:05 Uhr: Stephen Kings Kinder des Zorns

23:55 Uhr: Stephen Kings Carrie - Des Satans jüngste Tochter

Donnerstag, 05. September:

20:15 Uhr: Stephen Kings Christine

20:15 Uhr: Stephen Kings Christine

22:20 Uhr: Stephen Kings Dolans Cadillac



