Der deutsche Leitindex ist kurz davor, seine zweiwöchige Seitwärtsphase zu beenden. Da würde dem Börsenbarometer deutliches Kurspotenzial eröffnen.

Auf den ersten Blick sind die Eröffnungskurse am heutigen Handelstag wenig spektakulär. Der deutsche Leitindex steigt lediglich um 0,2 Prozent auf 11.663 Punkte. Doch am heutigen Handelstag könnte sich entscheiden, ob die Frankfurter Benchmark seine Sommerpause beendet. Den gestrigen Handelstag beendete der Leitindex 1,2 Prozent im Plus und schloss bei 11.838 Zählern, 137 Punkte mehr als noch zu Handelsbeginn.

Trotz der vielen Ereignisse an den Finanzmärkten hat sich der Index seit Mitte August in der Spanne zwischen 11.850 Punkten auf der Ober- und 11.600 Zählern auf der Unterseite bewegt. Laut Charttechnik wäre ein Überwinden der oberen Marke ein veritables Kaufsignal. Wie genau, das wird sich aber erst im Laufe des Handelstages zeigen.

"In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Indikatoren auf meinem Schirm in den grünen Bereich getickert und ich habe ,das Gefühl, dass wir schon sehr bald das Ende der Sommerkorrektur sehen können", erläutert Stephan Heibel, Experte für Anlegerstimmung. "Und da möchte ich den Kursen nicht hinterher laufen". Der Inhaber des Analysehauses Animusx wertet auch die wöchentliche Handelsblattumfrage Dax-Sentiment aus.

Der Grund für die Pluszeichen am gestrigen und am heutigen Handelstag sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Handelsgespräche zwischen den USA und China. Beide Seiten hatten am Donnerstag Signale für eine neue Verhandlungsrunde gegeben.

Gegen ein nachhaltiges Ende der Sommerpause sprechen aber saisonale Daten. Denn heute ist der letzte Handelstag im August und der September zählt zu den schwierigsten Börsenmonaten des Jahres. Laut Berechnungen der Düsseldorfer Bank HSBC fällt sowohl die Performance der deutschen Standardwerte mit durchschnittlich minus 2,24 Prozent negativ aus, als auch die Trefferquote liegt deutlich unter 50 Prozent.

"Die Wahrscheinlichkeit mit einem Dax-Investment im September Kursgewinne verbuchen zu können, ist also nicht auf Seiten der Investoren", lautet die Bilanz der Analysten. Denn die Wertentwicklung im September wird nicht durch ein einzelnes negatives Großereignis nach unten verzerrt, sondern in der gesamten Dax-Historie ist das Phänomen einer Korrektur nach dem ...

