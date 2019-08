Bonn (ots) - Nach den Sommerferien steht für viele Schüler erst einmal eine Klassenfahrt an. Für Kinder mit Neurodermitis ist das eine Herausforderung. Gut vorbereitet können auch schon Grundschüler damit zurechtkommen und die kleine Auszeit von zuhause genießen. Die Deutsche Haut- und Allergiehilfe hat dafür ein paar Tipps.



Reiseziel prüfen: Es ist es ratsam, sich vor der Fahrt nach bestimmten Herausforderungen zu erkundigen - eine Übernachtung im Heu oder der Besuch eines Streichelzoos können für Kinder mit Neurodermitis problematisch sein.



Lehrer informieren: Eltern sollten die mitreisenden Lehrer über die Hauterkrankung ihres Kindes in Kenntnis setzen und eine Handlungsanweisung sowie Medikamente für den Fall eines Ekzemschubs mitgeben. Bestehen gleichzeitig Allergien oder reagiert das Kind auf bestimmte Nahrungsmittel, so müssen Lehrer und das Küchenpersonal der Unterkunft vorab darüber informiert werden.



Hautpflege nicht vernachlässigen: Damit die Klassenfahrt nicht durch einen Ekzemschub verdorben wird, müssen die betroffenen Kinder ihre Haut genauso wie zuhause morgens und abends mit einer speziellen Basispflege eincremen. Eine ausreichende Menge des Pflegeprodukts gehört daher unbedingt ins Reisegepäck. Auch ein Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor (LSF 50+), das auf die Anforderungen der neurodermitiskranken Haut abgestimmt ist, darf nicht fehlen. Es sollte hoch verträglich, also frei von Duftstoffen und umstrittenen UV-Filtern wie Octocrylen sein. Wichtig sind hingegen nährende Fette und Feuchthaltefaktoren, die eine Austrocknung der Haut verhindern und die Hautbarriere stärken. Fürs Schwimmbad brauchen Kinder mit Neurodermitis außerdem eine wasserfeste Barriere-Creme, die sie vor dem Schwimmen auftragen, um die Haut vor dem Chlorwasser zu schützen.



Die meisten chronisch kranken Kinder gehen sehr souverän mit ihrer Erkrankung um. Eltern sollten darauf bauen und ihrem Kind die notwendige Selbstständigkeit zutrauen.



Broschürentipp: "Hautpflege - die Basistherapie bei Neurodermitis". Der Ratgeber wurde mit Unterstützung der Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH realisiert und kann kostenfrei postalisch oder im Internet angefordert werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.dha-neurodermitis.de.



