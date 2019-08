Frankfurt (ots) -



- Start zum 1. November 2019

- KfW-Vorstandsvorsitzender Dr. Günther Bräunig: "Ökonomin mit

internationalem Profil" Dr. Friederike (Fritzi) Köhler-Geib wird neue Chefvolkswirtin der KfW Bankengruppe. Die promovierte Volkswirtin übernimmt die Position zum 1. November 2019.



"Frau Dr. Köhler-Geib ist eine Ökonomin mit internationalem Profil und ausgewiesenen Kompetenzen in der Wirtschaftspolitik", sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe. "Sie bringt breite Erfahrungen in der internationalen Makro- und Finanzökonomie sowie Kapitalmarktexpertise mit und arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle zwischen Politik und Finanzwirtschaft. Wir freuen uns auf ihre Expertise."



Köhler-Geib wird in der KfW sowohl die Leitung der volkswirtschaftlichen Abteilung (KfW Research) als auch die Position der Chefvolkswirtin übernehmen. Sie hat über 17 Jahre Erfahrung bei der Weltbank, dem internationalen Währungsfonds und im Finanzsektor, davon zuletzt seit 2017 als Chefvolkswirtin für Zentralamerika bei der Weltbank. Regionale Schwerpunkte ihrer wirtschaftspolitischen Beratungstätigkeit und volkswirtschaftlichen Forschung liegen in Europa, Lateinamerika, Asien und Afrika. In der KfW folgt Dr. Fritzi Köhler-Geib auf Dr. Jörg Zeuner, der die Bank im Frühjahr 2019 verlassen hat.



