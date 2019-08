Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA auf "Neutral" belassen. Analyst Christyan Malek verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die derzeit hohen Preisschwankungen am Ölmarkt. Seine Prognose für das Erreichen der Gewinnzone der europäischen Ölkonzerne in diesem Jahr liege nun bei 58 Dollar je Fass statt zuvor 55 Dollar. Shell und BP sind seine "Top Picks"./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 05:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 05:30 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-08-30/09:47

ISIN: FR0000120271