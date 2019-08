Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die im Vorstand der Deutschen Bundesbank für Märkte zuständige Sabine Mauderer hat im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 12. September davor gewarnt, Erwartungen hinsichtlich geldpolitischer Maßnahmen schematisch an den sehr niedrigen Anleiherenditen auszurichten. Bei einer Konferenz in Frankfurt sagte Mauderer laut dem veröffentlichten Redetext: "Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe, aus den Marktindikatoren die für die Geldpolitik relevanten Informationen herauszufiltern." Ihr Informationsgehalt müsse qualifiziert, quantifiziert und mit anderen Informationen verglichen werden, zum Beispiel monetären und realwirtschaftlichen.

"Bei aller Aufmerksamkeit, die die Renditekurven auf sich ziehen, gibt es doch viele Stimmen, die auf Sonderfaktoren hinweisen, die die Verlässlichkeit dieses Indikators beeinträchtigen", sagte Mauderer unter Verweis auf die US- und Bund-Renditekurve, die scheinbar starke Warnzeichen bezüglich Wachstum und Inflation sendeten. Als Sonderfaktoren nannte Mauderer die aus verschiedenen Gründen erhöhte Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten und die Minderung der Laufzeitprämie durch die Geldpolitik.

Mauderer sagte, die Bundesbank beteilige sich an allen Diskussionen, die die vom EZB-Rat beauftragten Arbeitsgruppen derzeit zur Auswahl geldpolitischer Instrumente, ihrer Intensität und dem Timing ihres Einsatzes führten. "Der entscheidende Teil der Entscheidungsfindung wird die korrekte Interpretation der Finanzmarktsignale sein", sagte Mauderer.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte in dieser Woche gesagt, dass sich die EZB sehr wohl der Tatsache bewusst sei, dass ihre Kommunikation die Erwartungen der Finanzmärkte beeinflussten, und dass die von dort kommenden Signale daher mit einer gewissen Vorsicht zu genießen seien. Eine andere wichtige Informationsquelle seien die Konjunkturdaten.

