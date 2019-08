FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn will dem Bayer-Konzern künftig deutlich weniger von dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat abnehmen. Weite Teile des Streckennetzes werden ab 2020 nicht mehr mit dem Herbizid behandelt, wie die Deutsche Bahn AG mitteilte. Der Einsatz soll halbiert werden. Für Bayer dürfte sich der Schaden in Grenzen halten. Die Deutsche Bahn ist zwar Großkunde, der Anteil am Glyphosat-Gesamtabsatz ist aber verschwindend gering.

Die Deutsche Bahn setzt künftig verstärkt auf andere Methoden der Vegetationspflege. Geprüft werden nach Konzernangaben derzeit mögliche Verfahren auf Basis des Einsatzes von Heißwasser, elektrischem Strom und UV-C-Licht.

Der Anteil der Deutschen Bahn an der in Deutschland insgesamt ausgebrachten Herbizidmenge liegt bei 0,4 Prozent. 2018 hat die Bahn im Gleisbereich 57 Tonnen ausgebracht, 2016 waren es noch 70 Tonnen.

