Amgen (WKN:867900) hat einige Investoren tatsächlich richtig reich gemacht. Unter Berücksichtigung der Aktiensplits im Laufe der Jahre hat Amgen eine Rendite von fast -Achtung - 58.000 % erzielt. Eine Anfangsinvestition von 10.000 USD im Jahr 1983 wäre heute also 5,9 Millionen USD wert. Und ein großer Teil dieses Gewinns ist erst in den letzten 10 Jahren entstanden. Doch ist Amgen nach wie vor eine Aktie, die den Investoren auch in Zukunft viel Geld einbringen kann? Oder ist das große Biotech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...