Flensburg (ots) - Die net group Beteiligungen treibt die Marktkonsolidierung im Bereich der digitalen Kundenkommunikation weiter erfolgreich voran. Am 5. August 2019 haben die net group Beteiligungen GmbH & Co. KG, Flensburg und die in München ansässige inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft PARAGON PARTNERS einen Vertrag über den Kauf der dtms GmbH in Mainz geschlossen. Damit geht das gesamte Geschäft rund um Service-Rufnummern, Contact Center Lösungen und Künstlicher Intelligenz der dtms GmbH auf die net group Beteiligungen GmbH & Co. KG über. Über Details des Erwerbs wurde Stillschweigen vereinbart.



Nach dem Erwerb der next id GmbH im Jahr 2011 und der mcn tele.com services GmbH & Co. KG in 2013 hat die net group Beteiligungen mit der dtms GmbH nun einen der erfahrensten Anbieter von Contact-Center-Lösungen und Customer Intelligence-Technologien im deutschsprachigen Raum akquirieren können. Das Portfolio der dtms GmbH reicht von Service-Rufnummern über Plattformen zur Steuerung der telefonischen Erreichbarkeit von Unternehmen, bis hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz zur automatisierten Beantwortung von Kundenanfragen. Besonders die cloudbasierten ACD-, IVR-, Multichannel- und KI-Lösungen machen das Mainzer Unternehmen zum Innovationsführer im Bereich intelligenter und effizienter Kundeninteraktion.



"next id und dtms ergänzen sich ideal, um die Entwicklung im Bereich der digitalen Kundenkommunikation auf Basis von Künstlicher Intelligenz zukünftig noch schneller voranzutreiben", äußert sich net group Konzern-Geschäftsführer Dirk Moysich. "Zudem passt diese Akquisition perfekt in unsere Plattformstrategie. Der Ansatz, alle angeschlossenen operativen Einheiten der Unternehmensgruppe durch die Leistungen aus der Gruppe heraus zu stärken, werde somit erneut unterstrichen. Alle Unternehmen unserer Gruppe können sich voll auf ihr Kerngeschäft ausrichten und so ihre Stärken optimal ausspielen. Dabei profitieren alle von den Leistungen der anderen angeschlossenen Unternehmen", so der Konzern-Geschäftsführer weiter.



Die dtms GmbH beschäftigt rund 60 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 37,5 Mio. Euro. Die bereits zur Unternehmensgruppe gehörende next id GmbH erzielte im gleichen Zeitraum mit 45 Mitarbeitern an den Standorten in Bonn und Hamburg nahezu den gleichen Umsatz. Beide Unternehmen sind führend im Bereich der digitalen Kundenkommunikation mit einem ähnlichen Portfolio. In den kommenden Jahren sollen beide Unternehmen daher miteinander verschmolzen werden. "Die Produkte und Dienstleistungen werden vereinheitlicht und weiter optimiert, um den Kunden ein noch besseres Kommunikationserlebnis zu ermöglichen", so Karsten Rudloff, Geschäftsführer der next id GmbH.



"Wir haben in den letzten 6 Jahren viel in die strategische Weiterentwicklung von dtms GmbH investiert insbesondere hinsichtlich des Aufbaus einer führenden Kompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz. Wir freuen uns, dass sich das Unternehmen entsprechend entwickelt und aufgestellt hat und übergeben das Unternehmen an die net group.", sagt Krischan von Moeller, Mitgründer von PARAGON PARTNERS.



"Durch diesen Zusammenschluss werden beide Unternehmen gestärkt und sind gemeinsam bestens für die Zukunft aufgestellt. Die Erfahrungen und Kompetenzen der beiden Unternehmen kann so kaum ein anderer im Markt bieten.", ergänzt Thomas Lang, Geschäftsführer der dtms GmbH die Zukunftspläne. "Wir wollen weiterwachsen und stärken uns für die Zukunft in einem hart umkämpften Markt. Durch weitere aktive Marktkonsolidierung wollen wir unsere jetzige Stellung als einer der großen Anbieter im Markt noch weiter ausbauen", ergänzt next id GmbH Geschäftsführer Bernd Schneider seinen neuen Kollegen.



Durch die geplante Fusion wird das Unternehmen zur Nummer 2 im deutschen Markt für Mehrwertdienste aufsteigen.



Über net group Beteiligungen GmbH & Co. KG



Die net group Beteiligungen GmbH & Co. KG ist eine Holding international tätiger Outsourcing-Dienstleister für digitale Kommunikations- und Transaktionslösungen mit Stammsitz ist Flensburg. Weitere Standorte der Tochterunternehmen befinden sich in Berlin, Hamburg, Bonn und Mainz.



Die Unternehmensgruppe berät ihre Kunden bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle. Als innovativer Dienstleister realisieren die Unternehmen der net group Beteiligungen Lösungen für Subscription Billing und Debitorenmanagement, digitale Kundenkommunikation und Künstliche Intelligenz, Mehrwertdienste, Service-Rufnummern sowie Breitband-Internet und IPTV.



Die net group Beteiligungen beschäftigt rund 260 Mitarbeiter in ihren Tochterunternehmen nexnet (Subscription Management), next id (digitale Kundenkommunikation), net services (Breitband) und dtms (Contact Center Lösungen).



