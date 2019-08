Zürich (awp) - Die Aktien des Pharmakonzerns Novartis legen am Freitag im frühen Geschäft in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Am Morgen hatte das Unternehmen über positive Daten aus einer Vergleichsstudie eines eigenen Produkts zur Behandlung von Multipler Sklerose mit demjenigen eines Konkurrenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...