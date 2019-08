Der Dax hat am Freitag mit weiteren Kursgewinnen an die Erholung vom Vortag angeknüpft. Kurz nach Handelsbeginn stieg der Leitindex um 0,66 Prozent auf 11 916,86 Punkte. Nachdem er zum Wochenbeginn zunächst abgetaucht war, liegt er inzwischen mit knapp zweieinhalb Prozent im Plus. Im August ist hier aber bislang ein Minus von ebenfalls knapp zweieinhalb Prozent zu verzeichnen. Mit Blick auf die zurückliegenden Wochen sehen Chartanalysten aber die Möglichkeit, dass es durchaus weiter aufwärts gehen könnte. Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag mit 25 708,81 Punkten kurz nach Börsenstart 1,26 Prozent dazu.

Auch aus wirtschaftspolitischer Sicht stehen die Zeichen derzeit erst einmal auf Entspannung. Zuletzt hatte es im Handelskrieg zwischen den USA und China positive Aussagen aus China gegeben: Eine Eskalation sei nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt, hieß es aus dem chinesischen Handelsministerium. Am Markt nährte dies die Hoffnung, dass es letztlich doch zu einer verträglichen Einigung kommen wird.

Darüber hinaus hatte die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstagnachmittag verkündet, dass es bei den Zinsen in Europa noch Spielraum nach unten gebe. Man habe ein umfassendes Instrumentarium und sei bereit, zu handeln, so die Politikerin. Die Aussicht auf billiges Geld ist ein notorischer Kurstreiber an den Börsen.

Unter den Unternehmen legten zudem weitere Nachzügler in der Berichtssaison ihre Zahlen vor. Dazu gehört der Spezialmaschinenbauer Isra Vision . Das im SDax notierte Unternehmen zeigte sich für das kommende Geschäftsjahr optimistisch und war damit am Morgen stark gefragt. Mit einem Plus von zuletzt dreieinhalb Prozent landete es auf den vorderen Rängen im Nebenwerteindex.

Wohnimmobilienkonzerne wie Vonovia oder die Deutsche Wohnen starteten zudem mit deutlichen Kursgewinnen in den Tag und führten sowohl Dax, MDax als auch SDax an. Laut der Tageszeitung "BZ" dürfte der vom Berliner Senat geplante Mietendeckel weit weniger rigoros ausfallen als von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) ursprünglich geplant.

Vonovia-Aktien erzielten ein Plus von 4,54 Prozent, die Papiere der Deutsche Wohnen gewannen im MDax sogar 9,41 Prozent, gefolgt von Grand City Properties , die um 4,50 Prozent zulegten. Auch LEG Immobilien und TAG Immobilien verzeichneten ein deutliches Kursplus. Im SDax stiegen Ado Properties um 8,71 Prozent und Adler Real Estate um gut fünf Prozent.

Nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Kepler Cheuvreux sind Daimler-Aktien am Freitag um gut zwei Prozent gestiegen. Nach dem jüngsten Quartalsbericht hätten Sorgen um die Entwicklung von operativem Ergebnis und Barmittelzuflüssen die Aktien belastet, erklärte Analyst Michael Raab. Er rechnet aber im zweiten Halbjahr mit Besserung und geht davon aus, dass die Konzernziele erreicht werden.

Eine insgesamt wohlwollende Analyse aus dem Hause Berenberg gab der Container-Reederei Hapag-Lloyd zudem Schub. Das Unternehmen sei eine der am besten geführten Schifffahrtsgesellschaften der Branche und richte ihren Fokus vorbildlich auf Erträge und Einsparpotential, hatte Analyst William Fitzalan Howard in einer Studie geschrieben. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs sei das zwar mehr als eingepreist. Sein Kursziel für Hapag-Lloyd hob er dennoch an, beließ aber die Einstufung auf "Hold". Die Aktie gewann zuletzt 1,83 Prozent dazu.

Um 0,60 Prozent zulegen konnten dagegen die Papiere der Deutschen Bank , die laut einem Medienbericht ihr Filialnetz auf den Prüfstand stellt. Möglicherweise seien 200 deutsche Filialen betroffen, hieß es. All das sei Teil des großangelegten Umbauprozesses, so der Kommentar eines Händlers./kro/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416 DE0009653386

AXC0086 2019-08-30/10:05