Wegen der Brände im Amazonas stehen brasilianische Fleischproduzenten wie Minerva in der Kritik. Dass ihre Tiere nicht auf illegal gerodeten Flächen grasen, können sie nicht garantieren.

Wenn Wilson Lima zeigen will, wie dramatisch es um den Regenwald steht, öffnet der Gouverneur des Bundesstaats Amazonas die Website des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung Inpe. Auf einer Karte blinken dann Hunderte Punkte. Jeder einzelne markiert einen Brandherd. Im August wüteten im Amazonasgebiet bereits mehr als doppelt so viele Feuer wie im Jahr davor. Und es dürfte noch schlimmer kommen. "In wenigen Wochen werden es Tausende sein", sagt Lima.

Mit dem Ende der Regenzeit gehen die illegalen Rodungen im Urwald traditionell erst so richtig los. Dann fackeln Holzfäller zunächst das Buschwerk ab und verarbeiten anschließend die verbliebenen Stämme in provisorisch errichteten Sägewerken. Sobald wieder das erste Grün aus der Asche sprießt, treiben Bauern ihre Rinder auf die abgebrannten Flächen. Strafen müssen sie kaum fürchten. Für Gouverneur Lima sollen gerade mal 20 Waldschützer Flächen kontrollieren, die größer sind als Frankreich, Deutschland und Spanien zusammen.

Seit seinem Amtsantritt im Januar hat der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro den Schutz zudem noch mal deutlich zurückgefahren. "Er hat den Abholzern grünes Licht gegeben", sagt der frühere Umweltminister José Sarney Filho. Nun sorgen die Feuer weltweit für Empörung, europäische Politiker drohen mit Sanktionen. Treffen könnten die vor allem die großen Fleischproduzenten Brasiliens. Finnland hat bereits einen Einfuhrstopp gefordert, andere Länder wollen zumindest das erst vor zwei Monaten ausgehandelte Mercosur-Handelsabkommen stoppen. Das würde es Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay erlauben, künftig bis zu 99.000 Tonnen Rindfleisch zu einem verminderten Zoll von 7,5 Prozent nach Europa einzuführen.

Für den brasilianischen Weltmarktführer JBS und seine Wettbewerber Minerva und Marfrig steht viel auf dem Spiel. Bisher ist Europa für sie ein Nischenmarkt, der nur vier Prozent der weltweiten Produktion einführt. Allerdings können Unternehmen hier hohe Preise erzielen- wenn sie die hohen Standards für Tierwohl und Naturschutz einhalten. Daran haben die Konzerne in den vergangenen Jahren gearbeitet. Doch es bleiben Lücken: Dass keine Rinder auf illegal gerodeten Flächen gegrast haben, können die Fleischlieferanten nicht sicher garantieren.Auch Minerva nicht. Der weltweit größte Exporteur von Rindfleisch besitzt 20 Fabriken in Argentinien, Uruguay, Kolumbien und Brasilien. In José Bonifácio im Westen des Bundesstaates São Paulo steht eines seiner größten Schlachthäuser. Auf zwei Stockwerken verarbeiten Metzger hier täglich

