Vectron Systems AG: Vectron Systems veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Vectron Systems AG: Vectron Systems veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 30.08.2019 / 10:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster, 30. August 2019: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 vorgelegt. Wie erwartet hat die Kaufzurückhaltung im Hinblick auf die endgültige Einführung der neuen gesetzlichen Vorgaben zur Datensicherheit in Kassen zum 01.01.2020 weiterhin zu einer gedämpften Nachfrage nach Kassensystemen geführt. Demzufolge entwickelte sich der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2019 von EUR 13,9 Mio. (H1 2018) auf EUR 12,0 Mio. Die fehlende Erlösseite spiegelt sich im erheblich geringeren Maße im operativen Ergebnis (EBITDA) wider, welches in Summe mit rund EUR -1,0 Mio. nur leicht hinter dem operativen Ergebnis aus dem ersten Halbjahr 2018 (rund EUR -0,9 Mio.) blieb. Auch im ersten Halbjahr 2019 wurde das Vectron-Ergebnis erheblich durch die laufenden Aufwendungen, die für den Aufbau des neuen digitalen Geschäftsmodells notwendig sind, belastet. So arbeiten derzeit rund ein Drittel der gesamten Mitarbeiter an Neuentwicklungen, wodurch in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 Kosten in Höhe von rund EUR 1,9 Mio. für die neuen Geschäftsfelder angefallen sind, die im EBITDA enthalten sind. Im Rahmen des anstehenden Fiskalisierungsbooms sollen die neuen digitalen Angebote dazu dienen, die Vectron-Einnahmen erheblich auszuweiten und die Erlössituation weg von Einmalzahlungen hin zu dauerhaft laufenden monatlichen Gebührenzahlungen zu optimieren. Nach wie vor geht die Gesellschaft davon aus, dass ab dem vierten Quartal 2019 wieder eine verstärkte Nachfrage nach Kassensystemen einsetzen wird, da dann die für die neuen gesetzlichen Vorgaben benötigten Technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE) erstmals lieferbar sind. Der ausführliche Halbjahresbericht 2019 steht ab sofort auf der Homepage (www.vectron-systems.de) zum Download bereit. Über Vectron: Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter www.vectron.de. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 30.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.