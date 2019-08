Berichte über abgemilderte Mietendeckel-Pläne in Berlin haben die Immobilienaktien beflügelt. Die Titel der Deutschen Wohnen, die besonders viele Wohnungen in der Hauptstadt hat, schnellten am Freitag zeitweise um mehr als elf Prozent nach oben - das ist das größte Plus seit Juni.

Den vollständigen Artikel lesen ...