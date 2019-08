Unterföhring (ots) -



Mit welchem Küchengerät kann man effektiv und schnell Rotwein

dekantieren? Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt? Was hat

der Begriff "Spam" mit Essen zu tun? Die Antworten auf all diese

Fragen gibt die erste Rateshow im deutschen Fernsehen, in der sich

alles rund ums Essen dreht: "Quiz mit Biss" startet am Montag, 2.

September 2019, um 18:55 Uhr bei Kabel Eins.



Für die Aha-Effekte sorgt Spitzenkoch und Lebensmittelexperte

Sebastian Lege. Der Food-Professor gibt in seiner verrückten

Experimentier-Küche mit erstaunlichen Versuchen die ein oder andere

überraschende Erklärung. Madita van Hülsen moderiert die Sendung und

stellt den Kandidaten die Fragen. In jeder Folge quizzen sich zwei

Kandidatenpaare durch die unterschiedlichen Fragespiele und kämpfen

um bis zu 4.000 Euro Preisgeld.

Produziert wird "Quiz mit Biss" von der Burda Studios Pictures GmbH.



Weitere Infos sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter

presse.kabeleins.de/quizmitbiss



"Quiz mit Biss" ab 2. September 2019, immer Montag bis Freitag, um

18:55 Uhr bei Kabel Eins.



