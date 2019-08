In der Eurozone hat sich die Arbeitslosenquote im Juli wie erwartet nicht verändert. Sie habe bei 7,5 Prozent verharrt, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Die Quote bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Zuletzt war sie im Juli 2008 geringer. Volkswirte hatten die Zahlen so erwartet.

Die Arbeitslosenzahl fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um 16 000 auf 12,3 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Arbeitslosenzahl um 898 000.

Im Euroraum wurde die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland (3,0 Prozent) gemessen. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen weiter Griechenland (zuletzt 17,2 Prozent im Mai) und Spanien (13,9 Prozent).

Seit der Hochphase der Euroschuldenkrise im Jahr 2013 hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone stark verbessert. Damals hatte die Arbeitslosenquote noch über der Marke von zwölf Prozent gelegen./jsl/jkr/jha/

