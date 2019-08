FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 600 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 92 (93) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 540 (590) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 668 (727) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 872 (797) PENCE - GOLDMAN RESUMES OCADO WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1220 PENCE - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 660 (695) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 798 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'BUY'



