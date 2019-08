FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will mit einer Investition seinen Zugang zu künftigen Anzeigetechnologien im Auto verbessern. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es eine Minderheitsbeteiligung an Seereal Technologies, einem Spezialisten für 3D-Holografie. Das Unternehmen forscht an Head-Up- und Interieurdisplays mit dreidimensionalen holografischen Anzeigen.

Volkswagen sichere sich damit wichtiges Knowhow, um Autofahren in Zukunft noch sicherer und komfortabler zu machen. "Der Bereich Augmented Reality ist ein Kernbestandteil zukünftiger Mobilitäts- und Interaktionskonzepte", sagte Axel Heinrich, Leiter der Volkswagen Group Innovation. "Deshalb setzen wir hierfür auf Schlüsseltechnologien wie die Holografie, die diese neue Realität in faszinierender Art und Weise darstellen."

Volkswagen unterhält bereits seit Ende 2018 eine Forschungskooperation mit Seereal.

August 30, 2019

