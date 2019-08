Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Metro AG nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch die Investmentgesellschaft EP Global von 16 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Bruno Monteyne bereute in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass er seine "Underperform"-Einstufung nicht aufrecht erhalten hat, als die Gesellschaft dem Handelskonzern ihr Angebot unterbreitet hat. Die selbst gesetzte Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent sei unglaublich schwer zu erreichen gewesen und hätte sehr wahrscheinlich die Zustimmung der zwei Gründerfamilien Meridian und Beisheim erfordert./kro/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2019 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 06:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-08-30/11:48

ISIN: DE000BFB0019