Europäisches Patentamt möchte Zusammenarbeit mit Singapur und anderen Teilen Asiens in Fragen des geistigen Eigentums vertiefen

SINGAPUR - Media OutReach - 29. August 2019 - Das Europäische Patentamt (EPA) hat eine Zunahme bei den Patentanmeldungen aus Singapur und anderen Teilen Asiens festgestellt und strebt nun eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Region an.

Dr. Christoph Ernst, Vizepräsident des EPA, Generaldirektion Recht und Internationale Angelegenheiten, erklärte: "Asien ist ein weltweit wichtiges Zentrum für Innovation und die Anzahl der Patente aus dieser Region nimmt rasch zu. Es hat sich erwiesen, dass das EPA eine schnell wachsende Anzahl von Patentanmeldungen aus dieser (asiatischen) Region erhält."

Dr. Ernst trat als Redner bei der IP Week @ SG 2019 auf, einem globalen Forum, das durch das Amt für geistiges Eigentum von Singapur (Intellectual Property Office of Singapore; IPOS) veranstaltet wurde und bei dem Vordenker im Bereich des geistigen Eigentums (IP), Rechtsexperten und innovative Unternehmen zu Gast waren. Unter dem Thema "Idea to Assets: Driving Enterprise Growth with IP" [Von der Idee zu Vermögenswerten: Unternehmenswachstum mit geistigem Eigentum fördern] lockte die IP Week @ SG 4.000 Teilnehmer aus 40 Ländern an.

Dr. Ernst wies darauf hin, dass sich die Zusammenarbeit zwischen IPOS und EPA im Laufe der Jahre verstärkt hat. Etwa 53% der in den letzten Jahren eingegangenen 170.000 Patentanmeldungen stammten von außerhalb der EU-Mitgliedsstaaten - hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, Japan, China und Korea. "Besonders bemerkenswert ist, dass die Patentanmeldungen aus Singapur im letzten Jahr um 20% auf jetzt 523 Anmeldungen gestiegen sind", fügte er hinzu.

Er betonte, dass das EPA sich dafür einsetzt, seine Anstrengungen in wesentlichen Bereichen zugunsten der globalen Nutzergemeinschaft zu verstärken. Es werde weiterhin weltweite Standards entwickeln, erklärte er. "Wir sind sehr daran interessiert, unsere Zusammenarbeit mit allen Staaten aus allen Teilen der Welt und insbesondere aus Asien zu verbessern und fortzuführen", erklärte er.

In seiner Rede würdigte er die Einrichtung von IPOS International, die offiziell vom Wirtschaftsminister Singapurs, Hrn. Chan Chun Sing, in seiner Eigenschaft als Ehrengast bekannt gegeben wurde. IPOS International ist eine neu eingerichtete Organisation, die sich auf das umfassende Know-how und die umfangreichen Netzwerke stützt, die sich im Laufe der Jahre innerhalb der IPOS-Gruppe entwickelt haben, und die internationale und einheimische Unternehmen beim Geschäftswachstum durch die Vermarktung ihrer immateriellen Vermögenswerte und ihres geistigen Eigentums unterstützt. Globale Unternehmen werden ermutigt, sich in den Bereichen der Verwaltung ihrer immateriellen Vermögenswerte, der Patentsuche und -analyse sowie des Aufbaus von Bildungs- und Schulungsprogrammen an IPOS International zu wenden.

Medienkontakt:
Joseph Rajendran
(65) 6886 4839
joseph@tranzcomm.com