Helen Giza folgt auf Mike Brosnan, der seit 2010 Finanzvorstand von FMC ist und bereits Anfang dieses Jahres seinen Rücktritt angekündigt hatte. Giza ist derzeit Chief Integration and Divestiture Management Officer bei Takeda. Vor ihrer Berufung in die Unternehmensleitung 2018 war sie dort ab 2008 Finanzvorstand in den USA. Davor hatte eine Reihe internationaler Finanz- und Controlling-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...