Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Unternehmensberatung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute den Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um die Cloud-Integration und digitale Transformation für globale Unternehmen zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud wird Wipro Innovationen für Unternehmen in Branchen wie der Konsumgüterindustrie, Halbleiterindustrie, im Bereich der Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und im Gesundheitswesen durch eine "Business-First"-Strategie fördern.

Wipro verfügt über eine spezialisierte Anwendung mit dem Schwerpunkt Google Cloud Platform (GCP). Diese Anwendung treibt die Geschäfts- und Technologietransformation für Unternehmen voran und hilft ihnen, in einer "Erlebniswirtschaft" durch differenzierte Angebote rund um die Themen Anwendungsmodernisierung, Daten, Analytik, Künstliche Intelligenz, SAP-Workload-Migration und industrialisierte Cloud-Migration im großen Stil erfolgreich zu sein. Wipro nutzt GCP, um branchenführende Lösungen und Funktionen zu entwickeln, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf den Weg in die Cloud zu machen.

Die branchenorientierten Lösungen von Wipro, bei denen die Google-Cloud-Technologie im Zentrum steht, werden es Unternehmen ermöglichen, ihre IT-Investitionen zukunftssicher zu gestalten. Die Insights-as-a-Service-Lösung von Wipro Data Discovery Platform (DDP) ist über GCP verfügbar. Die Data Discovery Platform beschleunigt die erkenntnisorientierte Entscheidungsfindung durch vorgefertigte Anwendungen für bestimmte Branchen wie Banken und Finanzdienstleister, Einzelhandel, Energie, Bildung und Fertigungsindustrie. Die Plattform verfügt über mehr als 70 Anwendungsfälle, die branchenspezifische Key Performance Indicators erfassen.

Um die Einführung von Google Cloud in Unternehmen zu beschleunigen, wurden das Cloud Studio und das Enterprise Digital Operations Center von Wipro mit Velostrata, Google Kubernetes Engine (GKE) und anderen Cloud-Services von Google zusammengeführt, um ein DevOps-orientiertes Pipeline-Konzept für die industrialisierte Migration zu entwickeln. Wipro wird außerdem Anthos, Googles offene Plattform für die Verwaltung von Anwendungen in einer Multi-Cloud-Welt, in diese Angebote integrieren, um hybride Cloud-Bereitstellungen für seine Kunden zu ermöglichen

Naidu Annamaneni, CIO und VP Global IT, eSilicon Corporation, sagte: "Wipros fundiertes Domain-Know-how und seine Cloud-Migrations-Expertise helfen uns, alle unsere Halbleiter-Design-Workloads, die vor Ort ausgeführt wurden, nahtlos auf die Google-Cloud-Plattform zu übertragen. Dies ist eine der ersten Cloud-Migrationen, die das Halbleiterdesign mit einer breiten Palette von Best-in-Class-Design-Tools verschiedener Anbieter unterstützen wird. Nach der Fertigstellung erwarten wir eine sehr agile und skalierbare Umgebung, um qualitativ hochwertige Designs zu liefern und die Time-to-Market sowie das Kundenerlebnis zu verbessern."

Ramesh Nagarajan, Senior Vice President Head Cloud Services, Wipro Limited, sagte: "Wipros umfassendes Portfolio an Angeboten auf der Google Cloud ist futuristisch und innovationsorientiert. Wir statten unsere Kunden mit den richtigen Tools aus, um auf einer modernen IT-Infrastruktur zu arbeiten, einen ‚Business-First'-Ansatz zu verfolgen und zukunftsfähig zu sein. In Zusammenarbeit mit Google wollen wir unseren Kunden eine schnellere Migration ermöglichen, ihre digitalen Erlebnisse verbessern und die Geschäftsergebnisse optimieren."

Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem bei Google Cloud, sagte: "Wir freuen uns, dass Wipro weiterhin in seine Google-Cloud-Anwendungen investiert und diese erweitert. Die Expertise von Wipro im Bereich der digitalen Transformationslösungen wird für Unternehmenskunden von Vorteil sein, da sie zunehmend darauf bedacht sind, kritische Workloads in die Google Cloud zu übertragen."

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190830005121/de/

Contacts:

Prathibha Das

Wipro Limited

prathibha.das@wipro.com