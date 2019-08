Hamburg (ots) - Als Berge machen die Berliner Marianne Neumann und Rocco Horn seit 16 Jahren zusammen Musik. Nach Millionen Youtube-Plays und ausverkauften Tourneen veröffentlichen Berge jetzt ihr drittes Album "Für die Liebe". "Wir leben in sehr turbulenten Zeiten und möchten mit diesem Album für mehr Menschlichkeit, Miteinander und Liebe einstehen - der Titel ist sehr bewusst gewählt.", sagen die beiden über die neue Platte. Verbundenheit, Menschlichkeit und Zusammenhalt sind die zentralen Themen der 10 Titel.



Wie wichtig ihnen diese Themen sind, zeigt das Musikvideo zur ersten Single "Mein Lied" https://youtu.be/OGm3j3Qbipc. Via Youtube riefen Berge Menschen, die etwas bewegen und mit ihrem Tun ebenfalls Hoffnung machen wollen, auf, sich bei ihnen zu melden. So fanden 20 Weltverbesserer den Weg in den Clip. Mit dabei unter anderem Viva Con Agua, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzen, Oll Inklusive, eine Initiative für Veranstaltungen 60+, die für Obdachlose strickenden Wooligans, die Suizidprävention vom Freunde fürs Leben e.V. oder die Aktivistin Maggy Gschnitzer. Das Video zeigt: "Es passiert schon viel Gutes in der Welt und du kannst das auch."



Auch privat engagieren sie sich für eine bessere Welt. So setzen sich für Umwelt- und Tierschutz ein. Ihr Song "10.000 Tränen", ein berührendes Stück über Tierschutz und die moralische Zweifelhaftigkeit moderner Massentierhaltung, fand breiten Anklang und avancierte zu einem viralen Hit, der aktuell bei Youtube bei über fünf Millionen Plays steht. Zudem spielen sie regelmäßig bei Fridays For Future, wo sie auch auf die Klimaschutzaktivistin und Initiatorin der Bewegung Greta Thunberg trafen.



Das Album "Für die Liebe" erscheint am 30.08. bei ferryhouse productions GmbH http://ferryhouse.net/. Ab September sind Berge auf ausgedehnter Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aktuelle Tourtermine sind auf der Bandwebsite http://www.hoertberge.de zu finden.



