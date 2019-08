(Trendbrief) - An den Aktienmärkten legten die führenden Barometer gestern zum Teil deutlich zu. Unsere 14 Hauptbarometer gewannen durchschnittlich 0,9% an Wert. Gleichzeitig schoben sich vor allem in Europa und den USA die wichtigen Indizes vor ihre seit Anfang August bestehenden Widerstände. Sollten die Märkte mit einem Break auf breiter Basis diese Barrieren überwinden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...