- Neurochirurgische Sektion der Asklepios Klinik St. Georg wird

eigenständige Fachabteilung mit erweitertem Leistungsangebot Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Martens übernimmt zum 1. September 2019

die Leitung der Neurochirurgie der Asklepios Klinik St. Georg. Er

kommt von dem Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, wo er zuletzt

als Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie sowie

als Leiter des Bereiches Epilepsiechirurgie tätig war. In St. Georg

wird der Facharzt für Neurochirurgie insbesondere die elektive

kranielle Neurochirurgie ausbauen, also planbare Eingriffe am Kopf.

Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der Behandlung von Hirntumoren

und Hirnmetastasen, in der Schädelbasischirurgie und vaskulären

Neurochirurgie (Operationen an Blutgefäßen des Gehirns) sowie der

Epilepsiechirurgie.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Priv.-Doz. Dr. Martens einen

hervorragenden Spezialisten für die Asklepios Klinik St. Georg

gewinnen konnten", sagt Thomas Rupp, Geschäftsführender Direktor der

Asklepios Klinik St. Georg. "Mit seinen Qualifikationen und

Erfahrungen wird er die bestehenden Behandlungsschwerpunkte der

Neurochirurgie fortsetzen und weiterentwickeln", so Rupp weiter. Als

zertifiziertes überregionales Traumazentrum verfügt die Asklepios

Klinik St. Georg über eine bestehende Sektion Neurochirurgie, die dem

Chirurgisch-Traumatologischen Zentrum der Klinik zugeordnet ist.

Diese Sektion wird jetzt zu einer eigenständigen medizinischen

Fachabteilung ausgebaut. Der bisherige Sektionsleiter Dr. med. Gerd

Manthei wird den Fachbereich mit seiner Expertise weiterhin

maßgeblich unterstützen.



"Die Neurochirurgie wird ihre erfolgreiche Arbeit auf den Gebieten

der Behandlung von Schädel-Hirn-Verletzungen und der

Wirbelsäulenchirurgie fortsetzen", sagt Priv.-.Doz. Tobias Martens.

"Zusätzlich wollen wir das Angebot der elektiven kraniellen

Neurochirurgie ausbauen. Insbesondere im Bereich der Operationen von

schwierig gelegenen Hirntumoren möchte ich meine Erfahrung

einbringen. Ebenso rückt die operative Entfernung von Hirnmetastasen

immer mehr in den Fokus, da die Therapie der Primärtumoren stetig

verbessert wird", erklärt der Mediziner. Für eine optimale

Patientenversorgung wird es eine enge interdisziplinäre

Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Chirurgisch-Traumatologischen

Zentrum sowie den Abteilungen für Neurologie, Neuroradiologie,

Onkologie, Strahlentherapie und HNO-Heilkunde der Klinik geben.

Tobias Martens, 1974 in Hamburg geboren, studierte von 1995 bis 2002

an der Medizinischen Universität zu Lübeck sowie an der Universität

zu Bergen, Norwegen, Humanmedizin. Seine berufliche Ausbildung als

Arzt im Praktikum begann er 2002 in der Klinik und Poliklinik für

Neurochirurgie im Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE). Im

Anschluss folgte ein einjähriges Forschungsstipendium durch das

National Cancer Center (USA) im Labor für Hirntumorbiologie der

Klinik für Neurochirurgie des UKE. In 17 Berufsjahren ist Dr. Martens

in verschiedenen Positionen und Funktionen im UKE tätig gewesen. 2011

wurde er Leiter des interdisziplinären neuroonkologischen Tumorboards

und war damit verantwortlich für die Koordination der Behandlung von

Hirntumorpatienten im UKE. Im selben Jahr übernahm er die Leitung des

Bereiches Epilepsiechirurgie. 2014 erfolgte die Ernennung zum

Fachexperten für die Zertifizierung neuroonkologischer Zentren durch

die Deutsche Krebsgesellschaft (OnkoZert). Von 2016 bis zu seinem

Wechsel nach St. Georg war Dr. Martens als Geschäftsführender

Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie des UKE tätig. Dr. Martens

verfügt über die Zertifikate "Spezielle neurochirurgische Onkologie"

der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie und "Neurochirurgie"

der AG prächirurgische Epilepsiediagnostik und operative

Epilepsietherapie. Der Mediziner ist verheiratet und hat zwei Kinder.



