Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Labor Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.944,50 +0,61% +17,20% Euro-Stoxx-50 3.438,36 +0,79% +14,56% Stoxx-50 3.142,47 +0,70% +13,86% DAX 11.969,19 +1,10% +13,36% FTSE 7.231,58 +0,66% +6,78% CAC 5.500,42 +0,93% +16,27% Nikkei-225 20.704,37 +1,19% +3,45% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,92 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,08 56,71 -1,1% -0,63 +16,7% Brent/ICE 61,00 61,08 -0,1% -0,08 +10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.525,63 1.527,30 -0,1% -1,67 +19,0% Silber (Spot) 18,40 18,27 +0,7% +0,13 +18,7% Platin (Spot) 924,18 915,50 +0,9% +8,68 +16,0% Kupfer-Future 2,56 2,56 +0,0% +0,00 -3,2%

Am Ölmarkt kommt es nach der jüngsten Erholung zu Gewinnmitnahmen. Auch der festere Dollar belastet etwas. Bullishe Daten zu den Rohölvorräten der USA und Hinweise darauf, dass die Opec-Mitglieder die vereinbarten Fördermengen im großen und ganzen einhalten, hatten die Preise zuvor nach oben getrieben.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich zum Wochenausklang eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung ab. Die Hoffnungen auf weitere Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China dürfte die Aktienkurse weiter nach oben tragen.

Nach der Eskalation vor Wochenfrist ist der Ton zwischen den Parteien wieder etwas versöhnlicher geworden. Ungeachtet dessen hat keine der beiden Seiten die in der vergangenen Woche angekündigten Zollerhöhungen zurückgenommen, die zum 1. September in Kraft treten sollen. Das dürfte die Anleger vorsichtig agieren lassen und allzu große Kurssprünge verhindern.

Außerdem gibt es Stimmen, wonach die Signale aus China nicht im Gegensatz zu Spekulation stehen, dass Peking versuchen könnte, auf Zeit zu spielen, um es möglicherweise nach der US-Präsidentschaftswahl in gut einem Jahr mit einem anderen, konzilianteren US-Präsidenten zu tun zu haben.

Unter den Einzelwerten springen Dell im vorbörslichen Handel um 9 Prozent nach oben. Die am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Zweitquartalszahlen des Technologiekonzerns hatten die Erwartungen übertroffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 47,5 zuvor: 44,4 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 92,1 1. Umfrage: 92,1 zuvor: 98,4

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte sind weiter auf Erholungskurs. Gute internationale Vorgaben nach versöhnlicheren Tönen im US-chinesischen Handelsstreit am Vortag aus Peking sorgen für Zuversicht, ebenso die neue europafreundliche Regierungskoalition in Italien. In Deutschland haussieren Immobilienaktien, weil die geplante Mietendeckelung in Berlin offenbar nicht so hart ausfallen wird wie zunächst im Entwurf vorgesehen. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate schießt um 4 Prozent nach oben. Im DAX gewinnen Vonovia 5,2 Prozent, Deutsche Wohnen legen um über 12 Prozent, ADO Properties um 8 Prozent und Adler Reals Estate und Grand City Properties über 5 Prozent zu. Weiter geht auch die Rally bei vielen gebeutelten Konjunkturwerten. Vor allem Autoaktien legen zu, so VW um 1,6 Prozent, BMW um 1,4 Prozent und Daimler um 2,6 Prozent. Bei den Stuttgartern treibt eine Kaufempfehlung von Kepler. Continental steigen 1,7 Prozent, Heidelcement um 2,2 Prozent, Thyssenkrupp um 1,6 Prozent und BASF um 1,2 Prozent. Deutsche Börse ziehen um 4,5 Prozent an. Hier werden die Risiken wegen der Cum-Ex-Geschäfte in der Zwischenzeit etwas entspannter gesehen. Isra Vision springen um 7,5 Prozent an nach Vorlage der Neunmonatszahlen. Metro leiden unter einem gesenkten Kursziel durch Bernstein und fallen um 0,5 Prozent. Fundamental belastet der überraschend deutlich gesunkene deutsche Einzelhandelsumsatz. Gegen den starken Markt im Minus liegen die Aktien der Rückversicherer. Munich Re geben um 0,5 Prozent nach, Hannover Rück um 0,4 und Swiss Re um 2,1 Prozent. Händler verweisen dazu auf den Hurrikan Dorian vor der US-Küste.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 18:45 % YTD EUR/USD 1,1042 -0,15% 1,1039 1,1054 -3,7% EUR/JPY 117,50 -0,24% 117,39 117,78 -6,6% EUR/CHF 1,0922 +0,11% 1,0905 1,0903 -3,0% EUR/GBP 0,9068 -0,10% 0,9065 0,9061 +0,8% USD/JPY 106,40 -0,10% 106,32 106,54 -3,0% GBP/USD 1,2178 -0,05% 1,2181 1,2200 -4,6% USD/CNY 7,1486 +0,06% 7,1546 7,1445 +3,9% Bitcoin BTC/USD 9.554,00 +0,57% 9.507,00 9.480,00 +156,9%

Nach dem Alzeittief des Forint am Donnerstag zum Euro erholt sich die ungarische Währung am Freitag leicht. Der Euro wird mit etwa 331 Forint gehandelt. Das Allzeittief des Forint lag bei 331,82 je Euro. Für Commerzbank-Analyst Tatha Ghose könnte die Forint-Bewegung weniger bedeutsam sein, als es auf den ersten Blick aussehe. Lokale Faktoren und geldpolitische Veränderungen dürften nur einen Teil der jüngsten Bewegungen des Forint und auch des Zloty erklären. Die Abschwächung gegenüber dem Euro und die starke Abschwächung gegenüber dem Dollar sei eine allgemeine Bewegung, die von den gleichen Faktoren ausgelöst werde, die derzeit die Euro-Schwäche antrieben. Die Commerzbank prognostiziert, dass der Euro bald die Talsohle erreichen und dann bis zum Jahresende wieder auf 1,12 Dollar steigen wird. Forint und Zloty dürften dann ebenfalls drehen, so Ghose.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche auf breiter Front mit Aufschlägen gezeigt. An den chinesischen Börsen bröckelten die Gewinne allerdings den ganzen Tag über ab, im Späthandel nochmals beschleunigt, so dass die Indizes hier knapp in negativem Terrain schlossen. Am kräftigsten nach oben ging es in Südkorea nach einer deutlich besser als erwartet ausgefallenen Industrieproduktion im Juli. Auch in Japan überraschte die Industrieproduktion positiv. Für Zuversicht sorgten Aussagen Pekings an den Verhandlungstisch mit den USA zurückkehren zu wollen, um eine Lösung im Handelskonflikt zu finden. Unter den Einzelwerten legten Sony in Tokio 2,3 Prozent zu. Der Technologiekonzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass er seine Anteile an dem Medizingerätehersteller Olympus für umgerechnet rund 685 Millionen Euro verkauft. Olympus sprangen um 6,8 Prozent nach oben. Olympus hatte angekündigt, bis zu 6,2 Prozent seiner ausstehenden Aktien zurückzukaufen. Die beiden Unternehmen wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen. DIC stiegen um 7,6 Prozent. BASF hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass der japanische Feinchemiekonzern das Pigmentgeschäft für 1,15 Milliarden Euro kauft. Von den zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreisen profitierten Ölwerte in der gesamten Region. In Hongkong stiegen CNOOC im späten Geschäft um 5,2 Prozent. Die Analysten von Jefferies erwarten, dass Übersee-Projekte von CNOOC dem Produktionswachstum in den kommenden Quartalen einen Schub geben werden.

CREDIT

Weiter freundlich zeigen sich die europäischen Kreditmärkte am Freitag. Die positive Wirkung der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit und die nun europafreundlichere Regierung in Italien treiben die Risikofreude. Entsprechend engen sich in fast allen Segmenten die Risikoprämien weiter ein, die impliziten Volatilitäten fallen deutlich zurück. Auch an den Aktienmärkten geht es darauf deutlich nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen investiert in Holografie-Spezialisten Seereal

Der Volkswagen-Konzern will mit einer Investition seinen Zugang zu künftigen Anzeigetechnologien im Auto verbessern. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es eine Minderheitsbeteiligung an Seereal Technologies, einem Spezialisten für 3D-Holografie. Das Unternehmen forscht an Head-Up- und Interieurdisplays mit dreidimensionalen holografischen Anzeigen.

Isra Vision wächst und steigert Gewinn deutlich

Die Isra Vision AG hat in den ersten neun Monaten Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Anbieter industrieller Bildverarbeitung und Oberflächeninspektion profitierte von einer soliden Nachfrage und Effizienzmaßnahmen. Mit Blick auf die Auftragslage nähmen makroökonomische Faktoren mittlerweile "spürbaren Einfluss" auf die Dynamik, teilte das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit.

Aurelius erwirbt belgisches Baustoffhandelsgeschäft von Graften

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 06:48 ET (10:48 GMT)

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius übernimmt das belgische Baustoffhandelsgeschäft der Grafton Group. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres vollzogen werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Geschäft umfasst die Baustoffhandelsketten MPRO und YouBuild, die mit etwa 240 Mitarbeitern und 16 Filialen einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro erzielen.

Biotech-Firma Brain AG wächst kräftig und bestätigt Prognose

Das Biotechnologieunternehmen Brain hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 von einem starken Wachstum und einer Akquisition profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu, den operativen Verlust grenzte die Brain Biotechnology Research and Information Network AG dank Kostenkontrolle deutlich ein. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Deutsche Bahn halbiert Einsatz von Bayer-Mittel Glyphosat

Die Deutsche Bahn will dem Bayer-Konzern künftig deutlich weniger von dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat abnehmen. Weite Teile des Streckennetzes werden ab 2020 nicht mehr mit dem Herbizid behandelt, wie die Deutsche Bahn AG mitteilte. Der Einsatz soll halbiert werden. Für Bayer dürfte sich der Schaden in Grenzen halten. Die Deutsche Bahn ist zwar Großkunde, der Anteil am Glyphosat-Gesamtabsatz ist aber verschwindend gering.

Haniel kündigt nach schwachem Halbjahr Sparmaßnahmen an

Die Beteiligungsgesellschaft Haniel hat im ersten Halbjahr die schwächere Konjunktur und den erneut negativen Ergebnisbeitrag von Metro und Ceconomy zu spüren bekommen. Die Franz Haniel & Cie GmbH will nun mit einem Kostensenkungsprogramm gegensteuern. Im Gesamtjahr werden Umsatz und operatives Ergebnis voraussichtlich unter das Vorjahresniveau sinken.

Ibu-tec bestätigt nach gutem ersten Halbjahr die Prognose

Die Ibu-tec Advanced Materials AG hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage nach Batteriematerialien profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 27,6 Millionen Euro 19 Prozent über dem Proforma-Wert des Vorjahres, das heißt unter Einbeziehung der zum 30. Juni 2018 konsolidierten BNT Chemicals. Allein der Umsatz mit Batteriematerialien legte um das Eineinhalbfache zu. Das EBITDA stieg um 41 Prozent auf 3,8 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge rückte auf 14 von 12 Prozent vor.

Airasia X bestellt 42 Maschinen bei Airbus

Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag aus Asien an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Malaysias Billigfluglinie Airasia X 12 zusätzliche A330-900 and 30 Maschinen des Typs A321XLR fest bestellt.

Hongkong-Airline Cathay Pacific droht Streikteilnehmern mit Entlassung

Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific hat ihren Angestellten mit Entlassung gedroht, sollten sie an geplanten Streiks in der kommenden Woche teilnehmen. In einer Mitteilung an die Belegschaft, die AFP einsehen konnte, heißt es, Cathay erwarte von allen Angestellten, dass sie "die gesamte Zeit normal zur Arbeit erscheinen". Die für Montag und Dienstag ausgerufenen Generalstreiks stehen im Zusammenhang mit der Protestbewegung.

Aktivistische Investoren erhöhen Druck auf Groupon - Kreise

Der Druck der Investoren auf den Gutschein-Anbieter Groupon nimmt nach dem Kursverfall der Aktie und den zuletzt schwachen Zahlen offenbar zu. Sowohl Anleger des Unternehmens als auch diverse externe aktivistische Gruppen verstärken ihren Einfluss bei dem Unternehmen aus Chicago, indem sie ihre Anteile erhöhen oder mit Großaktionären zusammenarbeiten, sagten informierte Personen. Die aktivistischen Investoren wollen vor allem die Anleger für sich gewinnen, die unzufrieden mit der Strategie des Unternehmens sind.

US-Unterstaatssekretärin in Huawei-Streit involviert tritt zurück

Eine hochrangige Mitarbeiterin des US-Handelsministeriums und Chefin eines Amtes, das im Zentrum des Handelsstreits zwischen Präsident Donald Trump und dem chinesischen Telekomkonzern Huawei steht, ist zurückgetreten. Nazak Nikakhtar, die das Bureau of Industry and Security (BIS) des Handelsministeriums geleitet hat, werde auf einen niedrigeren Posten zurückkehren, den sie einst in einer anderen Abteilung innehatte, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Donnerstag.

