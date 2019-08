FRANKFURT (Dow Jones)--Der rapide Stimmungswandel an Europas Börsen dürfte sich kommende Woche fortsetzen. Denn die von Marktteilnehmern eingepreisten Extremszenarien haben sich nicht materialisiert. Entsprechend zeigen sich immer mehr Entspannungszeichen in allen Risikobarometern. Die Aktienmärkte legen wieder zu, bei Fluchtwährungen wie dem Yen zum Dollar geht es abwärts. Der Yen reduzierte sich sogar wieder auf die Levels von einer Woche zuvor; bevor der Handelsstreit eskalierte. Vom DAX wird nun ein deutlicher Sprung über die 12.000er-Marke erwartet.

Eskalation durch China und Italien fällt aus

Für weltweite Entspannung sorgte vor allem der Bericht, es werde weiter an einem Gipfel USA-China im September gearbeitet, die Gespräche seien nicht abgerissen. Aus dem chinesischen Handelsministerium hieß es, es würden keine weiteren Gegenmaßnahmen gegen die erhöhten Trump-Zölle erwogen. Einige davon treten schon am 1.September in Kraft.

Und auch beim Europa betreffenden Risikofaktor Italien hat sich die Lage vorerst zum Bessern gewendet. Einer Regierung aus 5-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD steht nichts im Wege. Mit dem bisherigen Ministerpräsident Giuseppe Conte an der Spitze werden Neuwahlen und ein möglicher Haushalts-Konfrontationskurs mit Brüssel wohl vermieden. Entsprechend sanken nach Bekanntgabe dieser Konstellation die geforderten Renditeaufschläge für Italiens Staatsanleihen. Rom kann sich nun sogar zu rekordniedrigen Zinsen auf 10-Jahressicht für unter 1 Prozent verschulden.

Brexit auf einmal positiv

Selbst in den Brexit wird nun von einigen Marktteilnehmern Positives interpretiert, auch wenn man sich damit hart am Rande des Absurden bewegt. Denn durch den Schachzug von Boris Johnson mit der Zwangspause für das britische Parlament sei der harte Brexit nicht mehr zu verhindern. Damit könnte die EU das Parlament aber nicht mehr "aufwiegeln" und damit für ständige Unklarheiten bei den Rahmenbedingungen sorgen. Dies stärke wiederum Johnsons Position gegenüber der EU und mache eine Neuverhandlung mit geringeren Zahlungen wahrscheinlich. Wie realistisch auch immer dieses Szenario ist, kurzfristig hat der Brexit seinen Schrecken damit verloren.

Mit China, Italien und Brexit ist damit auf einen Schlag an gleich drei Stellen auf einmal das "Unfallrisiko" gesunken. Entsprechend dürften nun immer mehr Investoren an die Börsen zurückkehren, die lange nur zugeschaut hatten. Händler hatten bereits in den vergangenen Wochen öfters berichtet, dass ihre institutionellen Kunden Aktien nach dem langen Kursverfall nun für billig hielten - sich aber bis zur Auflösung der politischen Risiken nicht zum Kauf getraut hätten.

Guter Mix für Bullen - Negative Stimmung plus Untergewichtung

Auch Sentiment-Experte Joachim Goldberg hatte in seiner jüngster Anlegerumfrage diese verbreitete Zurückhaltung festgestellt: "Offensichtlich ist der Wille vieler Börsianer nicht mehr besonders ausgeprägt, sich angesichts der ständig wechselnden Nachrichtenlage - oftmals nur aufgrund eines einzigen Tweets von US-Präsident Donald Trump - stärker zu positionieren." Und ein noch extremeres Bild zeigte die Wall: Dort waren mittlerweile 42 Prozent der Anleger ins Bären-Lager gewechselt, wie die neueste AAII-Umfrage zeigte.

Für Bullen an der Börse ist dies fast die Beste aller Welten: Denn nur durch die Rückkehr noch nicht engagierter Anlegergruppen kommt frisches Kapital an die Börse und treibt die Kurse nach oben. Für BofA-Merrill Lynch gibt jetzt diese Gemengelage den Startschuss zum Kaufen. Ihr Bull & Bear-Indikator hat am Freitag auf "Buy" gedreht. Dies ist das erste Kaufsignal des gesamten Jahres seit dem 3. Januar. Die Historie seiner Signale lässt sich sehen: Seit dem Jahr 2000 wurden im Schnitt 6,3 Prozent Gewinn mit globalen Aktienanlagen verzeichnet.

Technische Analysten werden nun ebenfalls schrittweise optimistischer. Der DAX sehe nach einer großen Bodenbildung in Form einer umgekehrten Kopf-Schulter-Formation aus. Sie habe ein kurzfristiges Kurspotenzial bis rund 12.400 Punkte. Bei den Daten der kommenden Woche stehen unter anderem die Auftragseingänge vom Juli für die deutsche Industrie und die deutsche Industrieproduktion vom Juli im Blick. Die Strategen der DZ Bank erwarten wichtige Aufschlüsse auf die Stimmung in Chinas Wirtschaft durch die Einkaufsmanagerindizes vom August. Im Wochenverlauf stehen zudem noch ISM-Umfragen aus den USA für den dortigen Servicesektor und die Industrie sowie die US-Handelsbilanz vom Juli an. Am Freitag kommt dann der wichtige Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August.

