- Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle

Tore sowie die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine im

Verlauf des Wettbewerbs live

- Während der Gruppenphase überträgt Sky an jedem Abend je ein

Topspiel eines deutschen Vereins live und exklusiv, fünfmal die

Bayern und viermal Dortmund

- Sky zeigt insgesamt zwölf Einzelspiele exklusiv, u.a. die Spiele

Juventus - Leverkusen (1.10.), Piräus - Bayern (22.10.), Inter -

BVB (23.10.), Zenit - Leipzig (5.11.), Barcelona - BVB (27.11.),

Bayern - Tottenham (11.12.)

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky

Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

- Ausgewählte Top-Spiele zeigt Sky wieder in bester

UHD/4K-Qualität, zum Auftakt das Spiel BVB - Barcelona

- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei

Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar Unterföhring, 30. August 2019 - Nach der Auslosung der UEFA Champions League am gestrigen Abend in Monaco dürfen sich die deutschen Vereine und alle Fußballfans bereits in der Gruppenphase auf zahlreiche große europäische Fußballabende freuen. Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket erleben das Beste der Königsklasse auch in dieser Saison exklusiv. Im Rahmen der Original Sky Konferenz wird nur Sky alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen, darüber hinaus die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine im Verlauf des Wettbewerbs.



Während der Gruppenphase wird Sky neben allen Spiele und allen Toren in der Original Sky Konferenz an jedem Abend ein ausgewähltes Topspiel eines deutschen Vereins live übertragen, darunter unter anderem fünf Gruppenspiele des FC Bayern München sowie vier von Borussia Dortmund.



Zum Auftakt am 17. und 18. September überträgt Sky die Partien des FC Bayern München und von Borussia Dortmund live und exklusiv. Gleich am ersten Spieltag erwartet den BVB das Traumlos FC Barcelona rund um Weltstar Lionel Messi. Die Katalanen waren in diesem Jahr aktiv auf dem Transfermarkt und konnten unter anderen Antoine Griezmann vom Ligakontrahenten Atlético Madrid verpflichten. Mit einem Heimspiel starten die Bayern in die neue Champions League Saison. Auf die Münchener wartet Roter Stern Belgrad, die sich erfolgreich in den Play-offs gegen Young Boys Bern durchgesetzt hatten.



Weitere Höhepunkte der Gruppenphase sind die Begegnungen Juventus Turin - Bayer Leverkusen am 2. Spieltag, Inter Mailand - Borussia Dortmund am 3. Spieltag, Zenit St. Petersburg - RB Leipzig am 4. Spieltag, FC Barcelona - Borussia Dortmund am 5. Spieltag und Bayern München - Tottenham Hotspur am letzten Gruppenspieltag.



Die exklusiven Einzelspiele in der Gruppenphase der neuen UEFA Champions League 2019/20 bei Sky: 1. Spieltag Dienstag, 17.9., 21.00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Barcelona Mittwoch, 18.9., 21.00 Uhr: Bayern München - Roter Stern Belgrad



2. Spieltag



Dienstag, 1.10., 21.00 Uhr: Juventus Turin - Bayer Leverkusen Mittwoch, 2.10., 18.55 Uhr: Slavia Prag - Borussia Dortmund



3. Spieltag



Dienstag, 22.10., 21.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Bayern München Mittwoch, 23.10., 21.00 Uhr: Inter Mailand - Borussia Dortmund



4. Spieltag



Dienstag, 5.11., 18.55 Uhr: Zenit St. Petersburg - RB Leipzig Mittwoch, 6.11., 18.55 Uhr: Bayern München - Olympiakos Piräus



5. Spieltag



Dienstag, 26.11., 21.00 Uhr: Roter Stern Belgrad - Bayern München Mittwoch, 27.11., 21.00 Uhr: FC Barcelona - Borussia Dortmund



6. Spieltag



Dienstag, 10.12., 21.00 Uhr: Olympique Lyon - RB Leipzig Mittwoch, 11.12., 21.00 Uhr: Bayern München - Tottenham Hotspur



Neben den genannten Einzelspielen zeigt Sky auf Sky Sport 1 HD an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Das Einzelspiel der zweiten deutschen Mannschaft wird an jedem Abend ab Mitternacht in voller Länge auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt.



Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.de/ucl abrufbar.



Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Ausgewählte Top-Spiele der UEFA Champions League zeigt Sky wieder in bester UHD/4K-Qualität. Den Auftakt macht das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Barcelona.



Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



