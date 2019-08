BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei einer am nächsten Donnerstag beginnenden Reise nach China neben Peking auch die zentralchinesische Metropole Wuhan besuchen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin ankündigte, wird Merkel in Peking am Freitag kommender Woche zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammentreffen. Anschließend werde es einen Empfang mit militärischen Ehren an der Großen Halle des Volkes geben.

Bei einem sich anschließenden Gespräch sollen den Angaben zufolge die bilateralen Beziehungen sowie wirtschaftspolitische und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Danach ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Weitere Programmpunkte des Besuchs sind laut Seibert eine Teilnahme der Kanzlerin an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der Deutsch-Chinesischen Wirtschaft und eine Teilnahme an der Abschlusssitzung des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Merkel will demnach zudem das Unternehmen ZF-Powertrain besuchen und hier die Stationen Windrad-Achse, U-Bahn-Getriebe und Reifenprüfstand besichtigen.

Am Samstag kommender Woche fliegt die Kanzlerin nach Wuhan und hält dort laut den Angaben unter anderem eine Rede an der dortigen Universität. In Wuhan will Merkel, die auf ihrer Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, außerdem den deutschen Automobilzulieferer Webasto besuchen.

