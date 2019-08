Berlin (ots) - Der juristische Streit um die Nährwertkennzeichnung "Nutricore" geht in die nächste Runde. Am 14. November findet vor dem Oberlandesgericht Hamburg das Berufungsverfahren statt, teilte ein Iglo-Sprecher dem Tagesspiegel (Samstagausgabe) mit. Dem Tiefkühlkosthersteller war im April vom Landgericht Hamburg per einstweiliger Verfügung untersagt worden, den Nutriscore auf seine Verpackungen zu drucken.



