Die Panasonic Corporation hat sich der internationalen Umweltinitiative RE100* der Climate Group angeschlossen, die die einflussreichsten Unternehmen der Welt durch die Verpflichtung zu 100 erneuerbarer Energie verbindet. Bis 2050 wird Panasonic die Stromversorgung seines weltweiten Geschäftsbetriebs auf 100 erneuerbare Energie umstellen und eine Produktion ohne CO 2 -Emissionen anstreben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190830005215/de/

Angesichts des steigenden internationalen Bewusstseins für soziale Angelegenheiten, die auf Umwelt und Energie fokussieren, hat Panasonic im Juni 2017 seine langfristige Umweltmanagement-Vision "Panasonic Environment Vision 2050" formuliert und fördert dementsprechend zielgerichtete Umweltaktivitäten für 2050.

Das Unternehmen unterstützt durch eine Reihe von Aktivitäten Betriebe, die eine nachhaltige Gesellschaft im Sinne dieser Vision anstreben, und bemüht sich weltweit Fabriken zu schaffen, die während ihres Betriebs kein CO 2 ausstoßen. Neben energiesparenden Aktivitäten in Fabriken fördert Panasonic die Verwendung erneuerbarer Energie durch die Installation regenerativer Energiesysteme wie Photovoltaik an seinen Standorten und durch die Beschaffung von 100 erneuerbarer Energie an seinen Null-CO 2 -Modellfabriken in Japan, Europa und Amerika.

Die erweiterte Verwendung erneuerbarer Energie ist für die Verwirklichung von Null-CO 2 -Fabriken wesentlich. Panasonic treibt die Verwendung erneuerbarer Energie außerdem durch seine Beteiligung an der Initiative RE100 voran, deren Ziel es ist, den Übergang zu erneuerbarer Energie weltweit zu beschleunigen.

Mit Blick in die Zukunft sieht der Umweltschutzmaßnahmenkatalog "Green Plan 2021" u. a. vor, die Verwendung erneuerbarer Energie zu steigern. Dementsprechend wird sich Panasonic weiterhin um die Installation regenerativer Energieerzeugungssysteme in seinen Fabriken und die Beschaffung erneuerbarer Energie bemühen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen an, Null-CO 2 -Modellfabriken in jeder Region weltweit zu verwirklichen und im Rahmen der regionalen Möglichkeiten die Verwendung erneuerbarer Energie auszudehnen.

Durch solche Aktivitäten fördert Panasonic kontinuierlich eine emissionsfreie Produktion im Interesse einer nachhaltigen Gesellschaft, wie sie von der "Environment Vision 2050" angestrebt wird.

Nachricht von Sam Kimmins (Leiter der RE100, The Climate Group)

"Der Erfolg von Panasonic baut auf der Entwicklung von Technologien auf, die die Zukunft definieren. Durch die Beteiligung an RE100 und die Verpflichtung zur Verwendung von 100 erneuerbarer Energie bis 2050 sendet Panasonic eine starke Botschaft aus, dass sich die Energielandschaft ändert. Panasonic schließt sich einer globalen Bewegung von Unternehmen an, die sich für ein besseres Energiesystem engagieren weil es gut für ihre Unternehmen, ihre Kunden und die Umwelt ist."

Hinweis:

* RE100: Eine internationale Initiative, die von The Climate Group, einer internationalen NRO für Klimawandel, in Partnerschaft mit CDP herausgegeben wird. Sie besteht aus Unternehmen, deren Ziel es ist, ihren Geschäftsbetrieb von 100 erneuerbarer Energie zu versorgen. Der Initiative gehören weltweit 191 Mitglieder an (Stand August 2019).

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Housing, Automotive und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat weltweit expandiert, betreibt nun 582 Tochtergesellschaften und 87 angeschlossene Unternehmen weltweit und erzielte im zum 31. März 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 8.003 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter https://www.panasonic.com/global.

